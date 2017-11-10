49 депутатів просять КСУ визнати неконституційною пенсійну реформу

49 депутатів Верховної Ради просять Конституційний суд України визнати неконституційною пенсійну реформу.

Як повідомляє прес-служба суду, конституційне подання передали на вивчення в секретаріат суду.

Авторами подання вказані депутати від фракції «Опозиційний блок», Володимир Литвин, Надія Савченко та інші.

Депутати впевнені, що передбачене пенсійною реформою поступове підвищення необхідного «страхового стажу до 35 років і підвищення пенсійного віку з 60 до 63 років та 65 років залежно від стажу порушує норми Конституції в частині недопущення звуження змісту існуючих прав і свобод під час схвалення законів».

Верховна Рада України ухвалила 3 жовтня закон про пенсійну реформу, який містить вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і передбачає підвищення пенсій 9 мільйонам пенсіонерів на суму від 200 до 1000 гривень із жовтня 2017 року.

Напередодні в МВФ наголосили, що запровадження в Україні пенсійної реформи є критично важливим для надання Києву чергового траншу.