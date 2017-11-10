Прокуратура Вінниччини має намір оскаржити звільнення чоловіка, засудженого до довічного позбавлення волі

Прокуратура має намір оскаржити звільнення засудженого до довічного позбавлення волі Олександра Каверзіна.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, правоохоронці готують касаційну скаргу.

«Навіть простий перелік статей Кримінального кодексу України, за які він відбував покарання, говорить про тяжкі злочини, які скоїв 44-річний рецидивіст. На його совісті численні убивства, у тому числі, працівників правоохоронних органів при виконанні службових обов’язків», – заявляють у відомстві.

Прокуратура вважає вирок суду м’яким і наголошує, що діятиме у межах закону та справедливості.

3 листопада Апеляційний суд Вінницької області звільнив Олександра Каверзіна від відбування покарання у зв’язку з захворюванням на іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання засудженого. У суді повідомили, що засудженого за скоєння 13 злочинів Каверзіна звільнили у зв’язку із «суттєвою загрозою життю та здоров’ю чоловіка».

У своєму рішенні Апеляційний суд також посилався, зокрема, на рішення Європейського суду з прав людини від 15 травня 2012 року у справі «Каверзін проти України» – ЄСПЛ встановив порушення низки норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

За офіційними даними, станом на вересень 2016 року в Україні 1552 людини відбували покарання у вигляді довічного позбавлення волі.