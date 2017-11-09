В Україні вперше звільнили засудженого до довічного позбавлення волі – Апеляційний суд

В Україні апеляційний суд вперше звільнив засудженого до довічного позбавлення волі, повідомляє прес-служба Апеляційного суду Вінницької області.

Відповідно до рішення суду від 3 листопада, 43-річного Олександра Каверзіна, засудженого за 13 злочинів, звільнили у зв’язку із «суттєвою загрозою життю та здоров’ю чоловіка».

«Олександр Каверзін – інвалід 1 групи по зору, страждає внутрішньочерепним тиском, який може спровокувати інсульт. Осліп чоловік від катувань, що завдали йому працівники міліції», – заявили в Апеляційному суді Вінницької області.

У своєму рішенні Апеляційний суд посилається, зокрема, на рішення Європейського суду з прав людини від 15 травня 2012 року у справі «Каверзін проти України» – ЄСПЛ встановив порушення низки норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

«Встановлено порушення у зв’язку з катуванням заявника працівниками міліції… у зв’язку з непроведенням органами влади ефективного розслідування за скаргою заявника на катування; порушення з огляду на відсутність у період з січня до вересня 2001 року адекватної медичної допомоги у зв’язку з ушкодженням ока….у зв’язку з застосуванням до заявника наручників у Дніпропетровській колонії», – йдеться в ухвалі Апеляційного суду Вінницької області.

В Апеляційному суді зазначають, що Каверзіна звинувачували у вбивстві семи людей, серед яких троє працівників міліції, також його засудили за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, незаконне зберігання вогнепальної зброї, бандитизм та розбій.

За офіційними даними, станом на вересень 2016 року в Україні 1552 людини відбували покарання у вигляді довічного позбавлення волі.