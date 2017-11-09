Підозрюваний у пораненні оператора в Кривому Розі визнає провину, але заперечує умисел

Підозрюваний у пораненні телеоператора В’ячеслава Волка на військових навчаннях в Кривому Розі Ігор Петренко визнає свою провину, однак заперечує умисел в своїх діях. Про це він заявив 9 листопада в Саксаганському районному суді Кривого Рогу, де розпочалося слухання справи.

За словами Ігоря Петренка, до інциденту з пострілом він ніколи в житті не спілкувався з В’ячеславом Волком, ніякої конфліктної ситуації між ними не було.

«Коли ви робите небезпечну річ декілька разів на день, такий приходить момент, коли ви вже не бачите в ній загрози, не так контролюєте, як потрібно. Я до того три доби не спав... Я досі не розумію, як так можна вистрілити», – сказав Ігор Петренко.

Він зазначив, що не заперечує, що не мав права приносити зброю на навчання, та того дня він планував також взяти участь у стрільбах на полігоні. Ігор Петренко також повідомив, що пістолет, з якого був зроблений постріл, він сам зібрав із запчастин.

У жовтні справу про поранення на військових навчаннях у Кривому Розі телеоператора і фотокора В’ячеслава Волка передали до суду. Місцевого жителя Ігоря Петренка, який виконував на навчаннях повноваження інструктора, підозрюють у злочинах, передбачених статтями 121 і 263 Кримінального кодексу України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень та незаконне поводження зі зброєю). Справа була перекваліфікована на «умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень» за наполяганням адвоката потерпілої сторони. До цього справу розслідували за статтею «спричинення тілесних ушкоджень з необережності».

6 липня в поліції Кривого Рогу повідомили, що під час навчань ЗСУ був тяжко поранений представник ЗМІ. В Оперативному командуванні «Схід» Збройних сил України підтвердили, що інцидент стався під час командно-штабних навчань із територіальної оборони у Саксаганській районній раді. За даними військових, постріл з пістолета зробив учасник навчань, волонтер-інструктор, коли демонстрував журналістам, як затримують порушників.

28 серпня В’ячеслава Волка авіацією транспортували з Дніпра до Львова, зараз його лікують у Військово-медичному центрі Західного регіону.

Суд у цій справі, запланований на 25 жовтня, не відбувся через хворобу судді.