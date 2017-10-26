Пораненого на військових навчаннях телеоператора перевели з відділення реанімації

Пораненого на військових навчаннях телеоператора з Кривого Рогу В’ячеслава Волка перевели з реанімації у відділення відновлювального лікування, повідомляє його дружина Інна Волк.

За її словами, це сталося через майже чотири місяці лікування.

Як розповіла дружина, В’ячеславові видалили трахеальну трубку, зараз він вже дихає самостійно, без апарату штучного дихання.

«Зараз будемо дивитися на зміни і зрушення в організмі далі, я знаю що ми на правильному шляху», – зазначила дружина. Водночас вона повідомила, що родина продовжує збирати кошти на реабілітацію чоловіка, придбання для нього інвалідного візка.

26 жовтня Міністерство оборони України оприлюднило інформацію з посиланням на військового хірурга Західного регіону Івана Богдана про те, що стан здоров’я В’ячеслава Волка задовільний. За цими даними, він успішно переніс дві операції, тепер у відділенні відновлювального лікування з ним будуть займатися відновленням втрачених функцій організму: на В’ячеслава чекає тривала робота за програмою реабілітації.

6 липня в поліції Кривого Рогу повідомили, що під час навчань ЗСУ був поранений представник ЗМІ. В Оперативному командуванні «Схід» Збройних Сил України підтвердили, що інцидент стався під час командно-штабних навчань з територіальної оборони у Саксаганській районній раді. За даними військових, постріл з пістолета зробив учасник навчань, волонтер-інструктор, коли демонстрував журналістам, як затримують порушників.

28 серпня В’ячеслава Волка авіацією транспортували з Дніпра до Львова, зараз його лікують у Військово-медичному центрі Західного регіону.

У вересні справу про поранення В’ячеслава Волка перекваліфікували з «необережного тілесного ушкодження» на умисне – стаття 121 Кримінального кодексу України.