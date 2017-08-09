Лікувати пораненого на військових навчаннях оператора будуть іноземці

Лікувати пораненого на військових навчаннях телеоператора з Кривого Рогу буде міжнародна бригада медиків – з Ізраїлю та Великої Британії. Про це 9 серпня повідомила його дружина і друзі родини.

За їхніми словами, сума, яка потрібна для операції і реабілітації чоловіка, – 400 тисяч доларів США.

За попередніми даними, ці кошти підуть на операцію і установку імпланта легені, а також на транспортування, лікування чоловіка та постопераційний період в Ізраїлі. Один із етапів реабілітації планують провести в ізраїльській клініці «Шиба», де свого часу проходила реабілітацію травмована в ДТП відома волонтерка Яна Зінкевич.

За словами рідних, зараз у чоловіка працює лише одна легеня.

Дружина оператора Інна Волк звернулась до президента України, Міністерства оборони, народних та місцевих депутатів з проханням допомогти у вирішенні фінансового питання. Родині вдалось зібрали лише 15 тисяч доларів США.

Раніше журналісти Кривого Рогу ініціювали відкрите звернення до Міністерства оборони, де вимагають взяти «на повне забезпечення лікування та реабілітацію» оператора інформаційного каналу «Перший Криворізький» В’ячеслава Волка, який зазнав важкого вогнепального поранення в ході військових навчань.

6 липня в поліції Кривого Рогу повідомили, що під час навчань ЗСУ був поранений представник ЗМІ. В Оперативному командуванні «Схід» Збройних Сил України підтвердили, що інцидент стався у четвер під час командно-штабних навчань з територіальної оборони у Саксаганській районній раді. За даними військових, постріл з пістолета здійснив учасник навчань, волонтер-інструктор, коли демонстрував журналістам, як затримують порушників.

За даними поліції, в діях 43-річного затриманого вбачають відразу двох злочинів – необережне тяжке тілесне ушкодження (стаття 128) та незаконне поводження зі зброєю (стаття 263 Кримінального кодексу України).

Поранений оператор у важкому стані був доправлений до лікарні.