Поранений під час військових навчань оператор почав самостійно дихати – дружина

Поранений під час військових навчань криворізький оператор В’ячеслав Волк, який перебуває в Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова в тяжкому стані, почав самостійно дихати. Про це Радіо Свобода 31 липня повідомила його дружина Інна Волк.

За її даними, поранений чоловік почав дихати самостійно, однак обстеження показало, що одна із легень все ще не працює.

Як повідомила дружина, в понеділок, після огляду її чоловіка лікарем ізраїльської клініки «Шиба», стало відомо про можливе продовження його лікування в Ізраїлі.

За її інформацією, точна вартість лікування стане відома за 7-10 днів після консиліуму ізраїльських лікарів у клініці «Шиба». За попередніми даними, воно обійдеться приблизно в 200 тисяч доларів США.

«Лікар прилітав оцінити стан В’ячеслава: чи може він витримати переліт. Він його оглянув, попросив усі аналізи й виписки, щоб іще раз вивчити в Ізраїлі. Його висновок: Славік витримає, можна летіти. В Ізраїлі йому пропонують операцію й реабілітацію. Сума дуже велика для нас, сподіваємось на допомогу друзів, людей, можливо, Міністерство оборони якось допоможе. Від них була заява, але далі – нічого. Жодної копійки. Все своїми силами, силами друзів і рідних», – сказала Інна Волк.

Раніше журналісти Кривого Рогу ініціювали відкрите звернення до Міністерства оборони, де вимагають взяти «на повне забезпечення лікування та реабілітацію» оператора інформаційного каналу «Перший Криворізький» В’ячеслава Волка, який зазнав важкого вогнепального поранення в ході військових навчань.

Після звернення міністр оборони України Степан Полторак написав у Facebook, що «начальнику Департаменту медичного забезпечення Міністерства оборони України поставлене завдання терміново вивчити питання щодо надання допомоги в лікуванні й забезпеченні ліками».

6 липня в поліції Кривого Рогу повідомили, що під час навчань ЗСУ був поранений представник ЗМІ. В Оперативному командуванні «Схід» Збройних Сил України підтвердили, що інцидент стався в четвер під час командно-штабних навчань з територіальної оборони у Саксаганській районній раді. За даними військових, постріл з пістолета зробив учасник навчань, волонтер-інструктор, коли демонстрував журналістам, як затримують порушників.

За даними з поліції, в діях 43-річного затриманого вбачають відразу два злочини: необережне тяжке тілесне ушкодження (стаття 128) й незаконне поводження зі зброєю (стаття 263 Кримінального кодексу України).

Поранений оператор у важкому стані був доправлений до лікарні.