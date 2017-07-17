Інструктора, що поранив працівника ЗМІ під час військових навчань, звільнили під заставу у Кривому Розі

У Кривому Розі інструктора, підозрюваного у пораненні оператора В’ячеслава Волка під час військових навчань, звільнили з-під варти під грошову заставу. Таке рішення ухвалив Центрально-міський районний суд Кривого Рогу.

Як підтвердили Радіо Свобода у понеділок джерела у правоохоронних органах, за нього внесено заставу в розмірі 400 тисяч гривень. Водночас інформація про те, хто саме вніс кошти, поки не оприлюднюється.

Раніше, 7 липня, Центрально-міський районний суд Кривого Рогу обрав запобіжний захід затриманому за поранення оператора – 60 днів тримання під вартою. Рішенням було передбачено, що затриманий може вийти під заставу в 250 нeоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

6 липня в поліції Кривого Рогу повідомили, що під час навчань ЗСУ був поранений представник ЗМІ. В Оперативному командуванні «Схід» Збройних сил України підтвердили, що інцидент стався під час командно-штабних навчань з територіальної оборони у Саксаганській районній раді. За даними військових, постріл з пістолета зробив учасник навчань, волонтер-інструктор, коли демонстрував журналістам, як затримують порушників.

За даними з поліції, в діях 43-річного затриманого вбачають ознаки відразу двох злочинів – необережне тяжке тілесне ушкодження (стаття 128) та незаконне поводження зі зброєю (стаття 263 Кримінального кодексу України).

Поранений оператор у важкому стані був доправлений до лікарні.