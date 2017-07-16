Пораненого під час навчань криворізького оператора вирішили прооперувати за 7–10 днів

Пораненого під час військових навчань криворізького оператора В’ячеслава Волка прооперують приблизно за 7–10 днів – інформацію про це підтвердила Радіо Свобода дружина оператора Інна Волк.

За її словами, лікар-нейрохірург із Києва, який здійснив ревізію рани, зазначив, що стан поверхні рани не дає поки зробити операцію. Дружина оператора також підтвердила, що замість зруйнованого шийного хребця лікарі мають поставити її чоловікові титановий імплантат.

Як сказала Інна Волк, як і раніше, родина потребує фінансової підтримки на лікування чоловіка. Окрім того, за її словами, у нього попереду тривала й недешева реабілітація.

«Кошти потрібні, і лікарі кажуть про це. Думаю, фінансова допомога актуальна. Родичі допомагають, друзі, знайомі. Але в нас маленька дитина. Ми з дитиною тимчасово переїхали до Дніпра, щоб бути поруч, живемо на винайнятій квартирі. Стан у нього стабільно важкий, як кажуть лікарі. Він сам не дихає, на апараті. Я йому ставлю питання, він мені відповідає або очима, або злегка головою. Ось так поки спілкуємось», – сказала Інна Волк Радіо Свобода.

Раніше планували, що операція може відбутись цієї суботи, потім стало відомо, що її перенесли.

6 липня в поліції Кривого Рогу повідомили, що під час навчань ЗСУ був поранений представник ЗМІ.

В Оперативному командуванні «Схід» Збройних сил України підтвердили, що інцидент стався під час командно-штабних навчань із територіальної оборони в Саксаганській районній раді. За словами військових, постріл з пістолета зробив учасник навчань, волонтер-інструктор, коли демонстрував журналістам, як затримують порушників.

За даними поліції, в діях 43-річного затриманого вбачають ознаки відразу двох злочинів – необережне тяжке тілесне ушкодження (стаття 128) та незаконне поводження зі зброєю (стаття 263 Кримінального кодексу України). Суд обрав йому запобіжний захід – 60 днів тримання під вартою.

Поранений оператор у важкому стані був доправлений до лікарні.