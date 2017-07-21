Журналісти закликали Міноборони взяти на себе лікування і реабілітацію пораненого на навчаннях оператора

Журналісти Кривого Рогу ініціювали відкрите звернення до Міністерства оборони України, в якому вимагають взяти «на повне забезпечення лікування та реабілітацію» оператора інформаційного каналу «Перший Криворізький» В’ячеслава Волка, який зазнав важкого вогнепального поранення під час військових навчань. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердила керівник «Першого Криворізького» Софія Скиба.

Зокрема, журналісти-підписанти вимагають «прозорого, швидкого, ґрунтовного та незалежного розслідування» інциденту, а також проведення брифінгів «представників усіх структур, що мають стосунок до ситуації», не рідше як раз на два тижні, до закінчення розслідування.

Журналісти також ініціюють засідання круглого столу з участю представників ЗМІ та представників Збройних сил України для перегляду протоколів навчань і принципів взаємодії зі ЗМІ. Зокрема, як зауважують журналісти, для унеможливлення таких інцидентів запрошення ЗМІ на військові навчання «мають містити попередження про всі можливі ризики».

Лист підписало понад півсотні журналістів та громадських активістів із різних міст України.

Раніше зі схожим зверненням виступала Національна спілка журналістів України.

У Міноборони поки ці звернення не коментували.

Тим часом увечері у п’ятницю у Кривому Розі з ініціативи громадськості проводять доброчинний музично-поетичний вечір на підтримку пораненого оператора В’ячеслава Волка.

6 липня у поліції Кривого Рогу повідомили, що під час навчань ЗСУ був поранений представник ЗМІ. В Оперативному командуванні «Схід» Збройних сил України підтвердили, що інцидент стався під час командно-штабних навчань із територіальної оборони в Саксаганській районній раді. За даними військових, постріл із пістолета зробив учасник навчань, волонтер-інструктор, коли демонстрував журналістам, як затримують порушників.

За даними поліції, в діях 43-річного затриманого вбачають ознаки відразу двох злочинів – необережне тяжке тілесне ушкодження (стаття 128) і незаконне поводження зі зброєю (стаття 263 Кримінального кодексу України).

Поранений оператор у важкому стані був доправлений до лікарні.