Суд у Кривому Розі зобов’язав військову прокуратуру визнати потерпілою стороною пораненого на військових навчаннях телеоператора

Центрально-Міський районний суд Кривого Рогу розглянув скаргу сторони захисту пораненого на військових навчаннях телеоператора В’ячеслава Волка на бездіяльність військової прокуратури і зобов’язав прокуратуру визнати його потерпілою стороною. Рішення не може бути оскаржене.

Як повідомив адвокат В’ячеслава Волка Максим Гореліков, це означає, що найближчим часом дружина телеоператора Інна Волк як представник свого чоловіка отримає процесуальний статус і права учасника кримінального провадження.

Раніше слідчий військової прокуратури Криворізького округу відмовився визнавати В’ячеслава Волка потерпілою стороною у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби), після цього адвокат Волка подав скаргу до суду. Слідчий мотивував свою позицію відсутністю складу злочину в бездіяльності посадових осіб Саксаганського військкомату, які організовували проведення навчань і всіх заходів, що проходили 6 липня на території Саксаганського виконкому. Але сторона захисту вважала, що за проведення навчань, які відбувались підставі наказу Генерального Штабу ЗСУ, відповідальні представники Збройних сил, які мали забезпечити безпеку військовослужбовців і цивільних осіб під час їхнього проведення.

Як повідомляв Радіо Свобода адвокат В’ячеслава Волка Максим Гореліков, українське законодавство справді передбачає можливість відмови у визнанні особи потерпілою, але ця відмова повинна бути вмотивованою. На його думку, в цій справі так не сталося.

Раніше військова прокуратура тричі відмовляла адвокатові В’ячеслава Волка надати постанову про відмову визнати його підзахисного потерпілою стороною у кримінальному провадженні, яке вона розслідує. Тільки після звернення адвоката до суду 25 вересня військова прокуратура надала йому цей документ.

Раніше у відповіді Військової прокуратури Південного регіону на інформаційний запит Радіо Свобода було зазначено, що «процесуальне рішення про відмову у визнанні потерпілим саме Волка В. В. не приймалось».

При цьому Волк визнаний потерпілим у двох інших провадженнях, які були відкриті в цій справі, за статтями про «спричинення тілесних ушкоджень» і про «незаконну зброю», які розслідує поліція.

6 липня в поліції Кривого Рогу повідомили, що під час навчань ЗСУ був поранений представник ЗМІ. В Оперативному командуванні «Схід» Збройних сил України підтвердили, що інцидент стався під час командно-штабних навчань із територіальної оборони в Саксаганській районній раді. За даними військових, постріл із пістолета зробив учасник навчань, волонтер-інструктор, коли демонстрував журналістам, як затримують порушників.

28 серпня В’ячеслава Волка авіацією транспортували з Дніпра до Львова, зараз його лікують у Військово-медичному центрі Західного регіону.