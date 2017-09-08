Прокуратура: пораненому на військових навчаннях оператору не відмовляли у визнанні потерпілим

Прокуратура не ухвалювала рішення про відмову пораненому на військових навчаннях криворізькому телеоператору В’ячеславу Волку у визнанні потерпілим, йдеться у відповіді Військової прокуратури Південного регіону на інформаційний запит Радіо Свобода.

«Військовою прокуратурою Криворізького гарнізону Південного регіону України під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42017040630000102 від 6.07.2017 за частиною 3 статті 425 КК України процесуальне рішення про відмову у визнанні потерпілим саме Волка В.В. не приймалось», – йдеться у відповіді.

Водночас у військовій прокуратурі поінформували, що В’ячеслав Волк є потерпілим у кримінальному провадженні, яке відкрила й розслідує криворізька міська поліція, а процесуальне керівництво здійснює Криворізька місцева прокуратура №3.

«Надання більш детальної інформаціє є неможливим, оскільки вона (…) віднесена до таємниці досудового розслідування», – зазначили у військовій прокуратурі.

4 вересня захист пораненого на військових навчаннях телеоператора з Кривого Рогу В’ячеслава Волка заявив, що оскаржить невизнання його потерпілим. https://www.radiosvoboda.org/a/news/28716163.html Як повідомив адвокат Максим Гореліков, на своє звернення до військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України він отримав офіційну відповідь – на його клопотання про визнання телеоператора потерпілим відповіли відмовою. Як пояснив Радіо Свобода адвокат, за фактом поранення оператора на навчаннях відкрито три кримінальні провадження: за статтею «спричинення тілесних ушкоджень з необережності» та статтею «незаконна зброя», які розслідує поліція, та за статтею «недбале ставлення до військової служби», яке розслідує військова прокуратура. За даними адвокатами, саме за останньою справою телеоператора поки що не визнали потерпілою стороною.

6 липня в поліції Кривого Рогу повідомили, що під час навчань ЗСУ був поранений представник ЗМІ. В Оперативному командуванні «Схід» Збройних сил України підтвердили, що інцидент стався під час командно-штабних навчань з територіальної оборони у Саксаганській районній раді. За даними військових, постріл із пістолета зробив учасник навчань, волонтер-інструктор, коли демонстрував журналістам, як затримують порушників.

В’ячеслава Волка, якого 28 серпня авіацією транспортували з Дніпра до Львова, зараз лікують у Військово-медичному центрі Західного регіону.