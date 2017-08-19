У Кривому Розі на фестивалі збирають кошти на лікування пораненого під час військових навчань оператора

У Кривому Розі 19 серпня на фестивалі VolkFest просто неба збирають кошти на лікування пораненого під час військових навчань телеоператора В’ячеслава Волка. За інформацією організаторів, захід ініціювали друзі В’ячеслава.

Як повідомили організатори, на арт-майдані біля театру імені Шевченка вдень відбудуться майстер-класи, доброчинний ярмарок, розваги для дітей та родин, а ввечері – музична частина фестивалю – виступлять танцювальні та вокальні колективи та солісти. У програмі, зокрема, майстер-класи з аквагриму, плетіння кіс, шоу мильних бульбашок, фаєр-шоу тощо. До організації фестивалю приєдналися чимало криворіжців, які знають В’ячеслава Волка особисто, – як оператора, діджея, актора, ведучого.

Усі виручені гроші будуть передані родині В’ячеслава Волка.

«Нещодавно ми брали участь у фестивалі «АртиШок» у Кривому Розі, у нас був один столик, де ми – друзі, дружина – продавали випічку, і за два дні ми зібрали 11 тисяч гривень для Слави. Ми побачили, що люди, які відгукуються, є, і вирішили провести цей фестиваль винятково для Слави. Наша компанія з 5-6 людей змогла за тиждень зібрати досить багато учасників фестивалю, небайдужих людей. Наша мета – не тільки зібрати кошти на лікування, а й привернути увагу до цієї проблеми», – сказала Радіо Свобода співорганізатор фестивалю Ярослава Токмакова.

За інформацією рідних В’ячеслава Волка, лікувати пораненого телеоператора береться міжнародна бригада медиків – з Ізраїлю та Великої Британії. На операцію та подальшу реабілітацію необхідно 400 тисяч доларів США. Зараз у чоловіка працює лише одна легеня.

Раніше журналісти Кривого Рогу ініціювали відкрите звернення до Міністерства оборони, де вимагають взяти «на повне забезпечення лікування та реабілітацію» оператора інформаційного каналу «Перший Криворізький» В’ячеслава Волка, який зазнав важкого вогнепального поранення в ході військових навчань. Дружина оператора Інна Волк звернулась до президента України, Міністерства оборони, народних і місцевих депутатів з проханням допомогти у вирішенні фінансового питання.

6 липня в поліції Кривого Рогу повідомили, що під час навчань ЗСУ був поранений представник ЗМІ. В Оперативному командуванні «Схід» Збройних сил України підтвердили, що інцидент стався у четвер під час командно-штабних навчань з територіальної оборони у Саксаганській районній раді. За даними військових, постріл з пістолета зробив учасник навчань, волонтер-інструктор, коли демонстрував журналістам, як затримують порушників. За даними з поліції, в діях 43-річного затриманого вбачають два злочини – необережне тяжке тілесне ушкодження (стаття 128) та незаконне поводження зі зброєю (стаття 263 Кримінального кодексу України).