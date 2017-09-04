Пораненому на військових навчаннях криворізького телеоператору відмовили у визнанні потерпілим – адвокат

Захист пораненого на військових навчаннях телеоператора з Кривого Рогу В’ячеслава Волка оскаржить невизнання його потерпілим за одним із проваджень, відкритих щодо інциденту. Про це у понеділок Радіо Свобода повідомив його адвокат Максим Гореліков.

За його словами, на своє звернення до військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України щодо визнання Волка потрепілим за одним із проваджень він отримав офіційну відмову.

Як пояснив Радіо Свобода адвокат, за фактом поранення оператора на навчаннях відкрито три кримінальні провадження.

«Відкриті провадження за статтею 128 (спричинення тілесних ушкоджень з необережності) та статтею 263 (незаконна зброя). За цією справою питань немає, її веде поліція міста, ми там визнані потерпілою стороною. Було відкрите іще одне провадження – за статтею 420 (недбале ставлення до військової служби). За даним провадженням військова прокуратура має розслідувати дії військових осіб, які організовували дані навчання. За цією справою нас не визнають потерпілою стороною. Ми вважаємо, що це порушення наших прав. Адже дії військових призвели до тяжких наслідків», – прокоментував Гореліков.

Як сказав адвокат, оскаржувати постанову слідчого військової прокуратури він буде в суді, як тільки отримає її текст, поки у захисту є лише лист-відповідь.

У військовій прокуратурі Криворізького гарнізону Південного регіону України поки це повідомлення не коментують. Радіо Свобода готує офіційний інформаційний запит.

Раніше журналісти Кривого Рогу ініціювали відкрите звернення до Міністерства оборони, в якому вимагають взяти «на повне забезпечення лікування та реабілітацію» оператора інформаційного каналу «Перший Криворізький» В’ячеслава Волка, який зазнав важкого вогнепального поранення в ході військових навчань. Дружина оператора Інна Волк звернулась до президента України, Міністерства оборони, народних та місцевих депутатів з проханням допомогти з коштами на реабілітацію чоловіка.

6 липня в поліції Кривого Рогу повідомили, що під час навчань ЗСУ був поранений представник ЗМІ. В Оперативному командуванні «Схід» Збройних Сил України підтвердили, що інцидент стався у четвер під час командно-штабних навчань з територіальної оборони у Саксаганській районній раді. За даними військових, постріл з пістолета зробив учасник навчань, волонтер-інструктор, коли демонстрував журналістам, як затримують порушників. За даними з поліції, в діях 43-річного затриманого вбачають два злочини – тяжке тілесне ушкодження з необережності та незаконне поводження зі зброєю.

В’ячеслава Волка, якого 28 серпня авіацією транспортували з Дніпра до Львова, зараз лікують у Військово-медичному центрі Західного регіону.