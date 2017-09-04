Поранений під час військових навчань криворізький телеоператор почав самостійно дихати – дружина

Поранений під час військових навчань криворізький телеоператор В’ячеслав Волк почав самостійно дихати, повідомила його дружина Інна Волк.

За її словами, після операції, проведеної львівськими медиками у військовому шпиталі, стан пораненого покращується.

За словами медиків, В’ячеслава Волка від’єднали від апарату штучної вентиляції легень, лікарям вдалося змусити працювати легені за допомогою електроімпульсу.

Цими днями у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону у Львові В’ячеславу Волкові зробили операцію видалення кісткових уламків і стабілізації хребта. Операція тривала майже п’ять годин, лікарі встановили пацієнтові імплантат хребця, всі уламки з хребта видалені.

Раніше журналісти Кривого Рогу ініціювали відкрите звернення до Міністерства оборони України, в якому вимагають взяти «на повне забезпечення, лікування та реабілітацію» оператора інформаційного каналу «Перший Криворізький» В’ячеслава Волка, який зазнав важкого вогнепального поранення під час військових навчань.

Дружина оператора Інна Волк звернулась до президента України, Міністерства оборони, народних та місцевих депутатів з проханням допомогти у вирішенні фінансового питання.

6 липня в поліції Кривого Рогу повідомили, що під час навчань Збройний сил України був поранений представник засобів інформації. В Оперативному командуванні «Схід» Збройних сил України підтвердили, що інцидент стався під час командно-штабних навчань із територіальної оборони в Саксаганській районній раді міста. За даними військових, постріл із пістолета зробив учасник навчань, волонтер-інструктор, коли демонстрував журналістам, як затримують порушників. За даними поліції, в діях 43-річного затриманого вбачають два злочини – необережне тяжке тілесне ушкодження (стаття 128) та незаконне поводження зі зброєю (стаття 263 Кримінального кодексу України).

В’ячеслава Волка, якого 28 серпня літаком транспортували з Дніпра до Львова, зараз лікують у Військово-медичному центрі Західного регіону.