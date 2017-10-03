Суд у Кривому Розі почав розгляд скарги захисту пораненого на навчаннях телеоператора на бездіяльність військової прокуратури

У Центрально-Міському районному суді Кривого Рогу почалось слухання скарги сторони захисту пораненого на військових навчаннях телеоператора В’ячеслава Волка на бездіяльність військової прокуратури.

Як повідомив адвокат В’ячеслава Волка Максим Гореліков, раніше слідчий військової прокуратури Криворізького округу відмовився визнавати В’ячеслава Волка потерпілою стороною у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби), після цього адвокат Волка подав скаргу до суду.

Слідчий мотивує свою позицію відсутністю складу злочину в бездіяльності посадових осіб Саксаганського військкомату, які організовували проведення навчань і всіх заходів, що проходили 6 липня на території Саксаганського виконкому.

Однак сторона захисту вважає, що за проведення навчань, які відбувались підставі наказу Генерального Штабу ЗСУ, відповідальні представники Збройних сил, які мали забезпечити безпеку військовослужбовців і цивільних осіб під час їхнього проведення.

Як повідомив Радіо Свобода адвокат В’ячеслава Волка Максим Гореліков, українське законодавство справді передбачає можливість відмови у визнанні особи потерпілою, але ця відмова повинна бути вмотивованою.

«Умовою для цього є наявність очевидних і достатніх підстав вважати, що заява про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано збитків, в розумінні ч. 1 ст. 55 КПК України. Для тих, хто спостерігає за розвитком ситуації і хоча б щось знає про стан здоров’я Славка, неважко зрозуміти, що сім'ї Волка було завдано колосального збитку», – вважає адвокат.

Наступне засідання у справі призначене на 10 жовтня.

Раніше військова прокуратура тричі відмовила адвокатові В’ячеслава Волка надати постанову про відмову визнати його підзахисного потерпілою стороною у кримінальному провадженні, яке вона розслідує. Тільки після звернення адвоката до суду 25 вересня військова прокуратура надала йому цей документ.

Раніше у відповіді Військової прокуратури Південного регіону на інформаційний запит Радіо Свобода було зазначено, що «процесуальне рішення про відмову у визнанні потерпілим саме Волка В. В. не приймалось».

При цьому Волк визнаний потерпілим у двох інших провадженнях, які відкриті в цій справі, за статтями про «спричинення тілесних ушкоджень» і про «незаконну зброю», які розслідує поліція.

6 липня в поліції Кривого Рогу повідомили, що під час навчань ЗСУ був поранений представник ЗМІ. В Оперативному командуванні «Схід» Збройних сил України підтвердили, що інцидент стався під час командно-штабних навчань із територіальної оборони в Саксаганській районній раді. За даними військових, постріл із пістолета зробив учасник навчань, волонтер-інструктор, коли демонстрував журналістам, як затримують порушників.

28 серпня В’ячеслава Волка авіацією транспортували з Дніпра до Львова, зараз його лікують у Військово-медичному центрі Західного регіону.