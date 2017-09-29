Захист пораненого на військових навчаннях оператора йде до суду через відмову визнати його потерпілим

Захист пораненого під час військових навчань криворізького телеоператора В’ячеслава Волка оскаржує постанову про відмову у визнанні його потерпілою стороною в суді. Про це Радіо Свобода 29 вересня повідомив адвокат Максим Гореліков.

За його інформацією, позовна заява подана до Центрально-міського районного суду Кривого Рогу.

За словами адвоката, після звернення до суду 25 вересня військова прокуратура надала йому на руки постанову про відмову визнати його підзахисного потерпілою стороною у кримінальному провадженні, яке вона розслідує.

Раніше у відповіді Військової прокуратури Південного регіону на інформаційний запит Радіо Свобода було зазначено, що «процесуальне рішення про відмову у визнанні потерпілим саме Волка В.В. не ухвалювалося». «Надання більш детальної інформації є неможливим, оскільки вона (…) віднесена до таємниці досудового розслідування», – зазначили тоді у військовій прокуратурі.

6 липня в поліції Кривого Рогу повідомили, що під час навчань ЗСУ був поранений представник ЗМІ. В оперативному командуванні «Схід» Збройних сил України підтвердили, що інцидент стався під час командно-штабних навчань з територіальної оборони у Саксаганській районній раді. За даними військових, постріл з пістолета зробив учасник навчань, волонтер-інструктор, коли демонстрував журналістам, як затримують порушників.

28 серпня В’ячеслава Волка авіацією транспортували з Дніпра до Львова, зараз його лікують у Військово-медичному центрі Західного регіону.