З концертом ONUKA у Празі «жодних зрад» – Перебийніс

Президент України Петро Порошенко привітав позицію гурту ONUKA, який відмовився виступати з гуртами Росії у Празі. Концерт в одному з празьких клубів мав пройти під гаслом «ONUKA та шоукейс нової музики з України та Росії».

«Принципова громадянська позиція ONUKA заслуговує на глибоку повагу. Сьогодні ввечері український гурт виступить в Празі – сольно, адже вони наполягли, що не будуть ділити сцену з представниками держави-окупанта. Дякуємо за патріотизм та популяризацію української музики у світі!», – мовиться у повідомленні президента Порошенка на його сторінці у мережі Facebook.

Перед своїм виступом лідерка групи ONUKA Ната Жижченко в інтерв’ю Радіо Свобода сказала, що назва її концерту була «неприпустимою для неї та її групи».

«Спочатку ми побачили афішу і нашу участь у шоукейс як артистів нової музики України і Росії, коли я це побачила, мене це надзвичайно обурило, тому що це зараз неприпустимо. Ми звернулися до організаторів, щоб змінити або формат, або назву, або, якщо це неможливо, то відмовитися від виступу. У цей час приєдналося багато активістів, які нам допомогли, і люди з посольства, і посол. Організатори рознесли і за часом, і за приміщенням, і за назвою ці шоукейси. Вони їх від’єднали і зробили наш виступ сольним, з репрезентацією сучасної української музики», – сказала лідерка групи ONUKA Ната Жижченко.

Адміністрація празького клубу Palac Akropolis, де мали виступати російські гурти, повідомила, що їхній виступ відбудеться окремо від виступу ONUKA наступного тижня. Разом з ONUKA мали виступати дві московські групи Lovozero та Ambidextrous, Юлія Накарякова з міста Санкт-Петербург та російсько-український гурт Advokaty, який нині базується у Києві.

Минулого тижня на поєднання України та Росії на музичній сцені відреагували активісти у Празі.

«Тут у Чехії Україна поволі налагоджує якусь таку інформаційну політику. Посол пише статті і роздає інтерв’ю. Купка божевільних ентузіастів постійно намагається пробитися в інформаційний простір з чітким повідомленням: «Росія – агресор. Росія – окупант». А тут от оцей Showcase. То як? Мистецтво таки поза політикою? Це зрада чи перемога?», – запитував на своїй Facebook сторінці докторант Карлового Університету у Празі та редактор політологічного журналу Радко Мокрик.

Його пост мав багато прихильників, які зверталися і до ONUKА, і до організаторів, і до посольства. Зрештою, ситуацію вдалося вирішити.

«Поєднання виступу ONUKA з виступами російських гуртів було, м’яко кажучи, поганою і неприйнятною ідеєю. Свою точку зору на це ми свого часу донесли і до ONUKA, і до організаторів. І я радий, що позиція ONUKA з цього питання була досить чіткою і збігалася з нашою оцінкою. Та й взагалі такого рівня виконавці мають виступати соло, а не у «збірниках». Що стосується організаторів, то хотів би запевнити, що жодних зрад тут також шукати не варто. Те, що нам здається сьогодні зрозумілим без слів, для багатьох у світі таким, на жаль, не є. Те, що для нас є надзвичайно чутливим, для декого може здатися несуттєвим. Те, що для нас є неприйнятним, для декого може бути нормальним. Такий світ. Потрібно пояснювати. І ми це робимо», – написав на своїй сторінці Facebook посол України у Чехії Євген Перебийніс.

Лідерка гурту ONUKА наголосила, що не проти російських артистів, але вона назагал не проти виступів з російськими артистами на одній сцені, але «бути частиною нової музики Росії» для неї неприпустимо.