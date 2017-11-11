Дзвінки про мінування українських аеропортів надійшли з «сусідньої держави» – поліція

Національна поліція України повідомила 11 листопада, що дзвінки про мінування аеропортів в Україні надійшли з «сусідньої держави», але не уточнила, про яку саме державу йдеться.

«Вчора до поліції надійшло 11 анонімних повідомлень про замінування аеропортів та одного розважального закладу. В усіх випадках об’єкти були ретельно перевірені, вибухонебезпечних речовин та предметів не виявлено. Встановлено, що дзвінки надходили із сусідньої держави та реальної загрози не становили. За фактами відкриті кримінальні провадження», – інформують правоохоронці.

Правоохоронці перевіряли повідомлення про начебто мінування аеропортів у десяти містах України, небезпечних предметів не виявили, повідомив 10 листопада речник Нацполіції Ярослав Тракало. За його словами, до поліції надійшли повідомлення про мінування аеропортів в Одесі, Ужгород, Запоріжжі, Чернівцях, Вінниці, Івано-Франківську, Рівному, Харкові, Дніпрі й Херсоні.

В Україні випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування почастішали впродовж останніх років. У Києві часто повідомляють про мінування станцій метро, торгових центрів.

У липні у Службі безпеки України заявили про затримання чоловіка, який, повідомляв про мінування низки станцій київського метрополітену. За даними СБУ, затриманий «розповідав, що за вчинення цих злочинів йому заплатили з Росії».