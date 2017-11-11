В Ужгороді Леніна в металевому вагоні «відправили» на Захід

В Ужгороді відкрили міні-скульптуру «Hasta la vista Lenin!». Відкрили скульптуру до сотих роковин Жовтневої революції, щоб остаточно попрощатися з тогочасною ідеологією та її лідерами. Скульптура – це металевий 30-сантиметровий товарний вагон, вкритий іржею, встановлений на міні-рейки між залізничним та автовокзалами в Ужгороді. Автор скульптури – відомий закарпатський скульптор Михайло Колодко, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За словами скульптора Михайла Колодка, він хотів показати Леніна, не показуючи його. Тому маленьке погруддя «вождя пролетаріату» з дюралюмінію ще радянського виробництва сховано всередині вагона. Його можна побачити, зазирнувши в одну зі шпарин і підсвітивши скульптуру.

«Чому вагон опломбовано? 100 років тому Леніна, як сказав Черчіль, як заражену бацилу, відправили в Росію, щоб він зробив ту справу, яка завела нас до тупикової станції, – каже Михайло Колодко. – З неї ми якось вибираємося. Але 100 років пройшло, і ми можемо сказати, що ми з Леніним остаточно попрощалися. Закарпаття – найзахідніша точка, і символічно, що через ці західні ворота ми його відправляємо назад».

Викував пам’ятний вагончик Роман Мурник. Це вже 28-ма міні-скульптура, які за останні кілька років встановлено в Ужгороді для приваблення туристів.

«Опломбований вагон» – епізод із життя Володимира Ульянова, більше знаного як Ленін, одного з чільних вождів російських більшовиків. У квітні 1917 року Німеччина, що перебувала у стані війни з Росією, погодилася пропустити через свою територію Леніна і групу його соратників, які тоді жили у Швейцарії, в закритих і опломбованих вагонах із тим, щоб вони потім через нейтральну Швецію дісталися до Росії. Розрахунок Німеччини був на те, що революціонери влаштують у Росії переворот і виведуть її з війни. Урешті саме так і сталося: в березні 1918-го Росія, вже під владою більшовиків, вийшла з війни, але це вже не врятувало Німеччину від поразки в Першій світовій.