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11 Листопад 2017, Київ 19:29
Фотогалереї

Фотогалерея: Заповідник «ленінів» у Криму

Кримський півострів завжди відрізнявся особливо вираженою любов'ю до «вождя світового пролетаріату» Володимира Ульянова (Леніна). Якщо в більшості інших регіональних центрів України пам'ятників цьому персонажу було по одному, то в Сімферополі ‒ вдвічі більше. І тепер, коли по всьому материку прокотилася хвиля «ленінопадів», півострів знову відзначився ‒ завдяки російській владі кількість монументів Іллічу не тільки не зменшилася, але навіть дещо зросла. На сьогодні їх налічується близько двох сотень.
Пам&#39;ятник Леніну в центрі однойменної сімферопольської площі&nbsp;&ndash; не тільки один з найбільш відомих орієнтирів у місті, а й популярне місце зустрічі молоді
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Пам'ятник Леніну в центрі однойменної сімферопольської площі – не тільки один з найбільш відомих орієнтирів у місті, а й популярне місце зустрічі молоді

Ще один Ленін зустрічає приїжджих на сімферопольському вокзалі ‒ на початку однойменного бульвару. Чудове місце для майбутнього монумента визволителю Криму від більшовиків у 1918 році ‒ Петру Болбочану
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Ще один Ленін зустрічає приїжджих на сімферопольському вокзалі ‒ на початку однойменного бульвару. Чудове місце для майбутнього монумента визволителю Криму від більшовиків у 1918 році ‒ Петру Болбочану

Пам&#39;ятник Леніну в Севастополі на вершині Центрального пагорба
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Пам'ятник Леніну в Севастополі на вершині Центрального пагорба

Бюст Леніна в Сімеїзі ‒ перший і поки єдиний великий пам&#39;ятник цьому діячеві, зведений після анексії Криму. 5 вересня нинішнього року разом з відкриттям провели урочистий прийом селищної молоді в &laquo;піонери&raquo;
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Бюст Леніна в Сімеїзі ‒ перший і поки єдиний великий пам'ятник цьому діячеві, зведений після анексії Криму. 5 вересня нинішнього року разом з відкриттям провели урочистий прийом селищної молоді в «піонери»

&laquo;Ленін і порожнеча&raquo;. Невеликий пам&#39;ятник Іллічу в селі Ковильне Роздольненського району
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«Ленін і порожнеча». Невеликий пам'ятник Іллічу в селі Ковильне Роздольненського району

Бахчисарайський Ленін і російський триколор ‒ символ Російської республіки і Білого руху. У Криму під владою сучасної путінської Росії поєднується непоєднуване
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Бахчисарайський Ленін і російський триколор ‒ символ Російської республіки і Білого руху. У Криму під владою сучасної путінської Росії поєднується непоєднуване

Рука Леніна, яка вказує шлях жителям селища Орджонікідзе (названого на честь відомого ленінського соратника), що під Феодосією
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Рука Леніна, яка вказує шлях жителям селища Орджонікідзе (названого на честь відомого ленінського соратника), що під Феодосією

&laquo;Мистецтво належить народу&raquo;, стверджує рельєф Леніна, що прикрашає одну з освітніх установ Сімферополя
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«Мистецтво належить народу», стверджує рельєф Леніна, що прикрашає одну з освітніх установ Сімферополя

Робочий з молотом і селянка з серпом, під червоним прапором, в глухому куточку Сімферополя, як символ світанку нової епохи ‒ епохи комунізму
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Робочий з молотом і селянка з серпом, під червоним прапором, в глухому куточку Сімферополя, як символ світанку нової епохи ‒ епохи комунізму

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