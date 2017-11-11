Кримський півострів завжди відрізнявся особливо вираженою любов'ю до «вождя світового пролетаріату» Володимира Ульянова (Леніна). Якщо в більшості інших регіональних центрів України пам'ятників цьому персонажу було по одному, то в Сімферополі ‒ вдвічі більше. І тепер, коли по всьому материку прокотилася хвиля «ленінопадів», півострів знову відзначився ‒ завдяки російській владі кількість монументів Іллічу не тільки не зменшилася, але навіть дещо зросла. На сьогодні їх налічується близько двох сотень.