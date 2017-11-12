Іран заперечує причетність до вибуху на нафтопроводі в Бахрейні

Іран відкидає звинувачення про свою причетність до вибуху на нафтопроводі у Бахрейні, називаючи їх «дешевими і необґрунтованими».

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Бахрам Кассемі 12 листопада заявив, що влада Бахрейну «має знати, що ера таких абсурдних і фальшивих заяв і таких дитячих ігор з обвинуваченнями минула».

Міністерство внутрішніх справ Бахрейну 11 листопада заявило, що вибух на нафтопроводі попередньої ночі стався внаслідок нападу бойовиків, що пов’язані з Іраном – головним противником країни.

Як заявило міністерство, цей напад був «небезпечним актом тероризму».

«Терористичні акти, яких зазнає країна останнім часом, здійснюються через прямі контакти і за інструкціями з Ірану», – мовиться в заяві.

Відповідальності за напад ніхто на себе не брав.

Вибух і пожежа на нафтопроводі біля села Бурі сталися ввечері 10 листопада. Внаслідок цього були пошкоджені кілька будинків.

Бахрейн, невелике острівне королівство в Червоному морі, багате на нафту, переважно шиїтське за вірою населення, але керує ним сунітська королівська династія. У країні час від часу стаються напади місцевих шиїтських угруповань, влада натомість веде політику рішучого придушення інакодумства, незгодних ув’язнюють або змушують до еміграції. Влада Бахрейну заперечує, що здійснює дискримінацію шиїтів, і звинувачує в підбурюванні і роздмухуванні напруженості шиїтський Іран; там відкидають ці звинувачення.

Бахрейн також є важливим регіональним союзником Заходу: там базується 5-й флот США, а нині також будується військова база Великої Британії.