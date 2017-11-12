В Україні 13 листопада потеплішає, на півдні до 18 градусів тепла – синоптик

13 листопада по всій території України очікується нетривале потепління, повідомила синоптик Наталія Діденко.

«Сьогодні похолодало, мряка, дощ, а подекуди вже й сніг літає і навіть сідає. Якщо у вашій місцевості сьогодні на термометрах +1, +2 градуси і мрячить чи дощить, будьте готові й до мокрого снігу. А ось завтра трохи потепліє, на заході та півночі до +4+10 градусів. А південніше лінії Чернівці-Кропивницький-Дніпро-Донецьк очікується +10+16, а на півдні Одеської області та в Криму, ймовірно, до +18 градусів», – написала вона у Facebook.

За словами Діденко, опадів, ймовірно, 13 листопада не буде, лише на заході можливий невеликий дощ.

З 14 листопада почнеться похолодання.

«У Києві завтра потепліє до +8 градусів, невеликий дощ можливий надвечір, з понеділка почнеться похолодання. А сьогоднішній сніг – наслідок зустрічі вологої повітряної маси та зниження температури до 1-3 градусів тепла», – додала синоптик.

В Укргідрометцентрі повідомили, що 13 листопада погоду в Україні визначатиме вологе і тепле повітря атлантичного походження.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 13 листопада найвища температура вдень була зафіксована на позначці 15,8 градусів тепла в 2010 році, найнижча вночі 13,4 градуса морозу в 1993 році.