Штаб: на Донбасі бойовики 23 рази порушили перемир’я, втрат серед військових немає

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі сьогодні підтримувані Росією бойовики 23 рази порушили режим тиші, втрат серед українських військових немає.

Як повідомляє прес-центр штабу, на луганському напрямку сепаратисти зі стрілецької зброї і гранатометів обстріляли позиції українських військових біля Кримського, а також застосовували міномети біля Зайцева і Луганського на Світлодарській дузі.

У штабі також повідомляють про факти застосування бойовиками піхотного озброєння біля Авдіївки, Пісків, Новоселівки Другої та Мар’їнки.

За повідомленням, проросійські бойовики застосували міномети калібру 120 міліметрів, стрілецьку зброю, гранатомети і озброєння БМП поблизу Водяного, а з 120-ти та 82 міліметрових мінометів сепаратисти обстріляли сили АТО у районі Гнутового, а зі стрілецької зброї і гранатометів – біля Миколаївки, Березового, Новотроїцького, Старогнатівки і Павлополя.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах населеного пункту Жовтневе. В угрупованні «ЛНР» заявляють про 11 порушень режиму тиші з боку українських військових минулої доби.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.