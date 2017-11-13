Інспекційна група США вивчить доцільність розміщення в Україні миротворців ООН – Ранковий ефір Радіо Свобода

Інспекційна група США вивчить доцільність розміщення в Україні миротворців ООН;

МВФ цікавиться реалістичністю держбюджету України;

Збільшується кількість української мови на радіо.

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: співголова громадянської ініціативи «Права справа» Дмитро Снєгирьов та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко; народний депутат(«БПП») Іван Вінник, голова експертно-аналітичної ради «Українського аналітичного центру» Борис Кушнірук та економіст Євген Олейніков; голова Нацради з питань радіо і телебачення Юрій Артеменко, головний редактор «Громадського радіо» Кирило Лукеренко та маркетинговий директор радіогрупи «ТАВР-медіа» Оксана Шавель.