Бойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів – штаб

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі 12 листопада збільшили кількість обстрілів до 33, що майже вдвічі більше, ніж за попередню добу, відзначає штаб української воєнної операції.

«Попри підвищення ворожої вогневої активності, жоден український воїн внаслідок бойових дій не постраждав», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових у 10 порушеннях перемир’я за добу. В угрупованні «ДНР» ще не оприлюднили зведених даних про бойові дії 12 листопада.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.