Ліван може опинитися під санкціями арабських країн через дії «Хезболли» – Харірі

Прем’єр-міністр Лівану Саад Харірі, який минулого тижня оголосив про свою відставку, вказав, що його країна ризикує наразитися на санкції арабських країн Перської затоки через те, що Іран підтримує діяльність угруповання «Хезболла» в Лівані.

Харірі сказав про це 12 листопада в телевізійному інтерв'ю з Саудівської Аравії через тиждень після того, як він заявив про відставку, оскільки боїться за своє життя в Лівані. Він наголосив, що його відставка спрямована «на позитивний шок» і попередження проти іранського втручання, яке, за його словами, руйнує відносини з іншими арабськими країнами.

Раніше коаліція арабських країн під проводом Саудівської Аравії розірвала дипломатичні та торговельні зв’язки з Катаром, заявляючи, що ця невелика країна має дуже тісні зв’язки з Іраном і допомагає фінансувати регіональний тероризм.

Міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон висловив 12 листопада сподівання, що Харірі повернеться в Бейрут «без подальших затримок». Джонсон сказав, що Ліван «не повинен використовуватися як інструмент для конфліктів» і його незалежність слід поважати.