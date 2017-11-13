Українців немає серед постраждалих від землетрусу на кордоні Ірану й Іраку – МЗС

Громадян України, за попередньою інформацією, немає серед постраждалих внаслідок землетрусу на кордоні Ірану й Іраку, що стався 12 листопада ввечері, повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у Twitter.

Тим часом, міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter висловив співчуття родинам загиблих внаслідок цього землетрусу.

«Мої найглибші співчуття усім родинам і друзям, які втратили близьких внаслідок руйнівного землетрусу на кордоні Ірану й Іраку. Бажаю швидкого одужання пораненим», – написав Клімкін.

Число жертв землетрусу магнітудою 7,3 зросло до понад 330, ще 2820 людей поранені.

Підземні поштовхи увечері 12 листопада відчули жителі всього регіону, від Туреччини до Кувейту.

Геологічна служба США заявляє, що епіцентр землетрусу розташований неподалік міста Халабджа на північному сході Іраку на глибині майже 34 кілометри.

Сейсмологічний центр Тегеранського університету повідомив, що підземні поштовхи розпочалися о 21:48 за місцевим часом (це 20:48 за Києвом).