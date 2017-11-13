Окупаційна влада в Криму після звільнення Чийгоза не знає, що робити зі «справою 26 лютого» – Умеров

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров заявляє, що російська влада окупованого Криму не знає, як продовжувати розгляд «справи 26 лютого» після звільнення Ахтема Чийгоза.

«Скажу відверто, вони просто не знають, що робити далі після того, як Путін помилував Ахтема Чийгоза – основного фігуранта, що робити з рештою. Команда від ФСБ ще не надійшла», – повідомив Умеров.

За його словами, передбачити хід розвитку подій складно, оскільки всі суди в Криму отримують вказівки із Росії.

«Їх логіку пояснювати дуже важко і дуже важко передбачити, що буде з цими хлопцями, стосовно яких судові розгляди тривають», – сказав Умеров.

Він також повідомив про намір повернутися до окупованого Криму після поїздки на медичне обстеження в Німеччину. Коли саме Ільмі Умеров не вказав, додавши, що йому не відомо, чи існує заборона окупаційної влади на відвідування ним Криму.

Раніше сьогодні підконтрольний Кремлю суд у Сімферополі переніс плановане на 13 листопада засідання у «справі 26 лютого» через зайнятість судді в іншому процесі. Судове засідання у справі відбудеться 17 листопада.

У 2015 році на півострові почали судити групу кримськотатарських активістів за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля стін будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Їх звинувачують в участі у масових заворушеннях.

Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на дві: окремо ‒ щодо одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза, і окремо щодо інших фігурантів процесу ‒ Алі Асанова, Мустафи Дегерменджі, Ескендера Кантемирова, Талята Юнусова, Ескендера Емірвалієва, Арсена Юнусова й Ескендера Небієва.

Росія 25 жовтня видала Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова Туреччині, а звідти вони прибули до Києва.