Фігуранту «справи кримських дезертирів» Одинцову продовжили арешт до 10 січня – адвокат

Дарницький районний суд Києва продовжив термін утримання під вартою Максиму Одинцова, якого звинувачують у дезертирстві і державній зраді, до 10 січня. Про це в коментарі сайту «Крим.Реалії» повідомив адвокат Одинцова Валентин Рибін.

«Одинцову продовжили арешт до 10 січня. Також сьогодні відбувся допит одного зі свідків. Наступне засідання відбудеться 21 грудня о 13:30», – сказав Рибін.

Валентин Рибін був одним із адвокатів російських військових Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва, яких у квітні 2016 року обміняли на українську військову Надію Савченко.

Максима Одинцова і його товариша по службі Олександра Баранова затримали 20 листопада 2016 року на адміністративному кордоні з Кримом у «буферній зоні» поруч із пропускним пунктом «Чонгар». СБУ стверджує, що обидва кримчанина 2014 року перейшли з української армії до російської, чим порушили дві статті Кримінального кодексу України – вчинили держзраду й дезертирство.

Російська влада розцінює затримання Баранова й Одинцова як «викрадення» своїх військовослужбовців. Слідчий комітет Росії відкрив у зв'язку з цим кримінальну справу.

Процес у «справі кримських дезертирів» розпочався в Києві 7 лютого. Справу Максима Одинцова слухають у Дарницькому райсуді Києва, а іншу справу колишнього українського військового Олександра Баранова – в Подільському райсуді.