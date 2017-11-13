У справі про поранення оператора на військових навчаннях обвинувачення наполягає на умисності

Сторона обвинувачення наполягає на умисності дій інструктора під час поранення телеоператора В’ячеслава Волка на військових навчаннях у Кривому Розі. Про це у понеділок в Саксаганському районному суді Кривого Рогу повідомила сторона обвинувачення. У понеділок суд перейшов до розгляду справи по суті.

За інформацією прокурора Олексія Пустоварова, під час інциденту підозрюваний, «тримаючи палець на спусковому гачку, утримував заряджений бойовими припасами пістолет моделі «Глок», направлений в область життєво важливих органів» потерпілого.

Як зазначив прокурор, підозрюваний, «діючи умисно, достовірно знаючи, що пістолет «Глок» є вогнепальною зброєю, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їхні суспільно небезпечні наслідки», умисно допустив натискання спускового гачка.

На засіданні у понеділок сторона захисту обвинуваченого попросила час для ознайомлення з цивільним позовом. Наступне засідання відбудеться 5 грудня.

Раніше захист підозрюваного клопотався про перекваліфікацію справи зі статті «умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень та незаконне поводження зі зброєю» на «спричинення тілесних ушкоджень з необережності». Обвинувачений інструктор заявляв, що визнає свою провину в пораненні телеоператора, але в його діях не було умислу.

У жовтні справу щодо поранення на військових навчаннях у Кривому Розі телеоператора і фотокора В’ячеслава Волка передали до суду. Місцевого жителя Ігоря Петренка, який виконував на навчаннях повноваження інструктора, підозрюють у злочинах, передбачених статтями 121 і 263 Кримінального кодексу України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень та незаконне поводження зі зброєю). Справа була перекваліфікована на «умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень» за наполяганням адвоката потерпілої сторони. До цього її розслідували за статтею «спричинення тілесних ушкоджень з необережності».

6 липня в поліції Кривого Рогу повідомили, що під час навчань ЗСУ був тяжко поранений представник ЗМІ.В Оперативному командуванні «Схід» Збройних Сил України підтвердили, що інцидент стався під час командно-штабних навчань з територіальної оборони у Саксаганській районній раді. За даними військових, постріл з пістолета зробив учасник навчань, волонтер-інструктор, коли демонстрував журналістам, як затримують порушників.

28 серпня В’ячеслава Волка авіацією транспортували з Дніпра до Львова, зараз його лікують у Військово-медичному центрі Західного регіону.