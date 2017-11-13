Посадовці на Закарпатті засудили зняття прапора Угорщини в Берегові

Українські посадовці на Закарпатті засудили зняття групою представників партії «Свобода» та інших націоналістичних сил державного прапора Угорщини з будинку міської ради Берегова Закарпатської області, що викликало різку реакцію Угорщини.

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль назвав подію провокацією і ксенофобською акцією й додав: «Політичним маргіналам-провокаторам не вдасться розсварити українців з угорцями». На своєму сайті він нагадав, що право використовувати національну символіку гарантує меншинам Декларація прав національностей України і закон «Про національні меншини».

За словами Москаля, який свого часу також працював в органах внутрішніх справ і дійшов до посади заступника міністра внутрішніх справ України, йому «абсолютно незрозуміла позиція поліції, яка пасивно спостерігала за провокацією в Берегові». «Оцінку її бездіяльності має дати керівництво МВС, куди вже направлене відповідне звернення», – додав він.

Міський голова Берегова Золтан Баб’як, зі свого боку, назвав подію «акцією екстремістів, метою якої було викликати відчуття страху».

«Нині відносини між Україною та Угорщиною не безхмарні, що автоматично позначається і на відносинах між двома націями. Не зважаючи на це, у нашому місті вдалося зберегти мир між національностями, спокій, толерантність, що завжди було характерним для мультикультурного Берегова, де проживають представники різних національностей. Саме тому для нас є незрозумілим все те, що відбулося у неділю, 12 листопада, в нашому місті», – написав він у фейсбуці.

«Коли мене обрали міським головою, на міській раді вже майоріли прапори України, Берегова та угорський національний триколор, а після Революції гідності ми вивісили і стяг ЄС на знак цінностей, до яких ми прагнемо. Докладу максимум зусиль для того, щоб на міській раді майоріли ці прапори і тоді, коли на моє місце прийде новий міський голова!» – додав він.

Баб’як теж звернув увагу на дії правоохоронців, які, за його словами, «намагалися тримати під контролем події акції, однак їм не вдалося, наприклад, завадити зірвати національний прапор угорців із будівлі міської ради». «Разом із мешканцями міста очікував від них більш рішучих дій, припинення провокацій, а не пасивного споглядання», – додав мер Берегова.

Раніше 13 листопада міністр закордонних справ Угорщини Пейтер Сійярто заявив, що через інцидент, що стався в Берегові, посла України викликали до МЗС Угорщини. У зв’язку з цим, сказав Сійярто, він закликав українську владу стримувати націоналістичні прояви цих організацій. За його словами, у країні, де добре функціонують державні інституції і яка прагне інтегруватися в євроатлантичні структури, не повинні толерувати цей виступ та подібні до нього попередні заходи українських націоналістів на Закарпатті. Міністр також висловив сподівання, що українська сторона розслідує інцидент і притягне винних до відповідальності.

У Берегові, де угорці становлять найбільшу частку мешканців за національністю – майже половину, група представників націоналістичних організацій зняла 12 жовтня з будівлі міської ради державний прапор Угорщини, що вже багато років за рішенням місцевої влади висить там біля прапора України і поруч із прапором ЄС і самого міста. За повідомленнями, поліція перешкодила спробі спалити його.

Відносини між Україною й Угорщиною різко загострилися останнім часом через новий український закон «Про освіту», що передбачив поступове запровадження у школах переходу на навчання державною українською мовою. Будапешт побачив у цьому порушення прав угорської меншини і заявив, що через це буде блокувати всі євроінтеграційні ініціативи щодо України і домагатися тиску на Київ із боку ЄС. У Києві відкинули звинувачення в порушенні прав меншин, із якими, крім Угорщини, виступили ще кілька сусідніх із Україною країн.