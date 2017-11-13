Посла України викликали до МЗС Угорщини через зняття угорського прапора в Берегові на Закарпатті

Міністр закордонних справ Угорщини Пейтер Сійярто заявив, що через інцидент, що стався в Берегові на Закарпатті, коли учасники маршу під прапорами «Свободи», «Соколу», «Легіону свободи» та деяких інших національно-патріотичних організацій України зняли з мерії міста прапор Угорщини, посла України викликали до МЗС Угорщини.

У зв’язку з цим, сказав Сійярто, він закликав українську владу стримувати націоналістичні прояви цих організацій.

За його словами, у країні, де добре функціонують державні інституції і яка прагне інтегруватися в євроатлантичні структури, не повинні толерувати цей виступ та подібні до нього раніші заходи українських націоналістів на Закарпатті.

Міністр, перебуваючи у Брюсселі, також висловив сподівання, що українська сторона розслідує інцидент і притягне винних до відповідальності.

В Угорщині місяць тому, 13 жовтня, перед посольством України в Будапешті протестували прихильники правоекстремістської партії «Йоббік», про що повідомляло Радіо Свобода. На цю акцію вони вийшли з гаслом «Самовизначення для Закарпаття», попри рішучі протести з боку МЗС України.

Даючи дозвіл на проведення цього заходу, представники угорської влади пояснили свої дії тим, що в Угорщині громадяни, за конституцією цієї країни, можуть вільно висловлювати свої думки і політичну позицію.

У Берегові, де угорці становлять найбільшу частку мешканців за національністю, 12 жовтня група представників націоналістичних організацій зняла з будівлі міської ради державний прапор Угорщини, що вже багато років за рішенням місцевої влади висить там біля прапора України і поруч із прапором ЄС і самого міста. За повідомленнями, поліція перешкодила спробі спалити його.

Відносини між Україною й Угорщиною різко загострилися останнім часом через новий український закон «Про освіту», що передбачив поступове запровадження у школах переходу на навчання державною українською мовою. Будапешт побачив у цьому порушення прав угорської меншини і заявив, що через це буде блокувати всі євроінтеграційні ініціативи щодо України і домагатися тиску на Київ із боку ЄС. У Києві відкинули звинувачення в порушенні прав меншин, із якими, крім Угорщини, виступили ще кілька сусідніх із Україною країн.