Київ просить колег у НАТО і ЄС вплинути на Угорщину через її позицію щодо закону про освіту

Україна попросила колег у НАТО і Євроосоюзі напряму розмовляти з Угорщиною з приводу її небажання вести діалог щодо мовної статті закону про освіту, заявила після зустрічей у Брюсселі з керівництвом альянсу віце-прем’єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, у НАТО блокування Будапештом взаємодії з Україною сприймають дуже негативно.

«Ми бачимо серйозну стурбованість у рамках НАТО тим, що один із членів альянсу, по суті, блокує ефективний розвиток подальших речей, запланованих між Україною та НАТО. Це, звичайно, сприймається дуже негативно і на рівні штаб-квартири міжнародного секретаріату альянсу. Це сприймають як неприйнятну поведінку і є зацікавленість у тому, щоб це питання було вирішене на рівні двостороннього діалогу між державами», – повідомила Климпуш-Цинцадзе. За її словами, з огляду на те, що ініціатив із боку Києва для вирішення цієї проблеми виявилося недостатньо, українська сторона розраховує на те, що партнери України теж будуть вести розмову із Угорщиною.

Віце-прем’єр-міністр також висловила сподівання, що якщо альянс досі був спроможний вирішувати проблеми, пов’язані зі внутрішніми конфліктами між своїми державами-союзницями, то йому вдасться переконати й Угорщину.

«Сподіваюся, що в інших країн-членів, які можуть розмовляти з Угорщиною з точки зору резону й обґрунтування, буде достатньо бажання й волі, і вони нагадають (Угорщині), що варто дочекатися аналізу Венеціанської комісії, до якої ми передали цей закон зі власної ініціативи», – зазначає віце-прем’єр-міністр.

Раніше в Міністерстві закордонних справ Угорщини заявили, що Будапешт заблокував грудневе засідання комісії Україна-НАТО. «Угорщина не може підтримати інтеграційні прагнення України, тому вона наклала вето на скликання комісії НАТО-Україна в грудні», – заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто.

У НАТО у відповідь заявили, що не мали намірів проводити в грудні засідання комісії Україна-НАТО.

Угорщина однією з перших розкритикувала ухвалений закон України «Про освіту» від 5 вересня, зокрема його норму про обов’язковість української мови як мови освіти, і пригрозила, що через нього блокуватиме всі міжнародні ініціативи України. Серед найбільших критиків Києва також були Росія, Румунія, Польща. Свої застереження щодо освіти нацменшин висловили Болгарія, Греція і Молдова. Влада України відкинула звинувачення у витісненні мов меншин з освітнього процесу.

19 жовтня у Міністерстві освіти повідомили, що Україна, угорська громада в Україні й Угорщина спільно домовляться, як імплементувати мовну норму закону «Про освіту».

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