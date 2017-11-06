Гриневич у НАТО про норми закону про освіту: це питання національної безпеки

Мовна стаття «Закону про освіту» не скорочує, а навпаки розширює права національних меншин, заявила міністр освіти й науки Лілія Гриневич у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі послам держав-союзниць, включно із представником Угорщини.

«Кожна країна має власну позицію: є ті, що нас підтримують, а є й ті, що сумніваються. Чи змінив свою точку зору посол Угорщини, сказати важко. Він висловив своє невдоволення законом і переконання, що він звужує права угорської меншини. Моя ж аргументація – насправді, ці права розширюються і в доступі до освіти, і в забезпеченні конституційних прав», – сказала вона.

Гриневич також наголосила, що мовна реформа в рамках закону про освіту – це питання національної безпеки.

«Створення територій, де не функціонує державна мова, які фактично відокремлюються, бо користуються іншою мовою, – це загроза для територіальної цілісності. Ми маємо дуже гіркий досвід незаконної анексії Криму, де була лише одна українська школа, а все решта – російські школи і цілком гомогенне функціонування російської мови», – заявила міністр освіти й науки України.

«Це, а також Донбас, де практично не вживалася державна мова, повинно бути великим уроком. Настав той історичний час, коли ми зобов’язані забезпечити інтеграцію суспільства через вільне володіння і вживання державної української мови», – додала Гриневич.

Раніше керівник МЗС Угорщини Петер Сійярто на прес-конференції у Будапешті заявив, що його країна не зможе підтримати євроінтеграційні зусилля України, через це Будапешт заветував скликання засідання комісії НАТО-Україна, запланованого на 6 грудня, через ухвалення Україною змін до законодавства про освіту.

Він попередив, що Угорщина робитиме ці дипломатичні кроки доти, поки закарпатські угорці не визнають, що мовно-освітня ситуація не врегульована для них належним чином.

Відповідаючи на запитання журналістів, Сійярто повідомив, що наразі немає можливості якось обійти угорське вето, оскільки скликання комісії НАТО-Україна потребує одностайного голосування.

Джерела в НАТО тим часом, повідомляли, що в планах на грудень засідання Комісії Україна-НАТО не значилося.