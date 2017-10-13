Попри протести МЗС України, у Будапешті провели акцію «Самовизначення для Закарпаття»

Угорщина – Перед посольством України в Будапешті 13 жовтня протестували прихильники угорської правоекстремістської партії «Йоббік». На цю акцію вони вийшли з гаслом «Самовизначення для Закарпаття», попри рішучі протести з боку МЗС України.

Офіційним організатором мітингу в Буді на проспекті Іштенгеді 84/Б позиціонує себе якийсь Лорант Геґедюш-молодший, реформатський пастор «Церкви повернення додому». З формальної точки зору фактичні організатори цього заходу мають привід заявити, що йдеться про фізичну особу, а не політичну організацію.

Тим не менше з правоекстремістською партією «Йоббік», як інформують в угорській пресі, цього священника пов’язують із дружиною, членом цього політичного об’єднання. Саме вона оприлюднила дату проведення акції через соціальні мережі. Також стало відомо, що саму акцію одним з перших проанонсувало партійне видання «Йоббік» Alfahir.

На повідомлення у Twiiter 11 жовтня відреагував міністр закордонних справ України Павло Клімкін: «Угорське МЗС повідомило нашому посольству про акцію 13.10 під гаслом «Самовизначення для Закарпаття». Це що, Будапешт підтримує сепаратизм? Негайно направили ноту протесту з вимогою заборонити цю провокацію! Впевнені, Угорщина й надалі поважатиме територіальну цілісність України».

А вже 12 жовтня він особисто закликав угорську владу у Будапешті на зустрічі з головою МЗС Угорщини Петером Сійярто негайно скасувати цей захід під сепаратистським гаслом.

У відповідь на це керівник МЗС Угорщини повідомив, що в Україні національно-патріотичні організації у подібний спосіб готують дві акції перед консульствами Угорщини на 13 жовтня і висловив сподівання, що українські правоохоронці забезпечать належний порядок навколо дипломатичних будівель.

Це підбадьорило юриста Тамаша Ґауді-Нодя, далеко не останню фігуру в ієрархії «Йоббік», зробити у Facebook наступний запис на висловлювання Павла Клімкіна у Twiiter: «Міністр закордонних справ України вимагає заборонити нашу демонстрацію. Але тут – не Радянський Союз і не Україна. Протестна акція все одно відбудеться!».

Праворадикали відхрещуються

Наразі важко сказати, чи справила належне враження заява Павла Клімкіна на угорський політикум, однак уже 13 жовтня один із лідерів угорських праворадикалів «Йоббік» Іштван Саваї повідомив, що демонстрація з гаслом «Самовизначення для Закарпаття», яка викликала бурхливу реакцію з боку МЗС України, не є ініціативою партії.

У 2014 році Україна оголосила Іштвана Саваї та Лоранта Геґедюша персонами нон-ґрата за підтримку анексії Криму.

Учасники демонстрації перед посольством України, серед іншого, протестують проти закону України «Про освіту», висловлюючи своє невдоволення тим, що Україна 29 вересня позбавила права в’їзду на свою територію двох членів партії «Йоббік». Це депутат європарламенту від «Йоббік» Крістіна Морваї, яку проанонсували перед акцією як «незалежного депутата», а також вже згаданий юрист Томаш Ґауді-Нодь, заявлені в ролі безпосередніх учасників видворення з України 29 вересня, які виступають на мітингу протесту в Будапешті.