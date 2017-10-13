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14 Жовтень 2017, Київ 01:43
Відео

В Угорщині протестували проти нового закону про освіту в Україні (відео)

В Угорщині протестували проти нового закону про освіту в Україні (відео)
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У Будапешті відбулася акція біля посольства України в Угорщині. Протестувальники вимагали скасувати український закон про освіту. Учасник акції, представник угорської правоекстремістської партії «Йоббік» Тамаш Ґауді-Надь заявив, що Угорщина «використає своє право вето» в питанні вступу України в ЄС, якщо вона не скасує закон. Разом з тим, Олександр, який мешкає в Угорщині вже близько 2 років, розповідає, що мовне питання, за його спостереженнями, не має такого резонансу і «влада просто збирає голоси перед виборами».

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