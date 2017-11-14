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14 Листопад 2017, Київ 06:10
Новини | Політика

Змагання за повноваження Авакова і Луценка. Матіос у фіналі – ранковий ефір Радіо Свобода

Змагання за повноваження Авакова і Луценка. Матіос у фіналі; Цукровий діабет спричиняє інвалідність та смерть; Трамп сподівається на Росію, Путін не чує пропозицій?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції Віктор Чумак і адвокат Олег Дубовик; президент українського медичного клубу Іван Сорока і голова ради Української діабетичної федерації Валентина Очеретенко; міжнародний експерт Максим Ялі і політтехнолог Катерина Одарченко.

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