На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 13 листопада зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, за минулу добу підтримувані Росією бойовики 33 рази порушили перемир’я.

«Військовослужбовці Збройних Сил України 23 рази відкривали адекватний вогонь у відповідь», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ЛНР» повідомили, що «київські силовики» (так сепаратисти називають Збройні сили України) 11 разів обстріляли позиції бойовиків, розташовані переважно уздовж Бахмутської траси. В угрупованні «ДНР» ще не оприлюднили зведених даних про бойові дії 13 листопада.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.