Суд в Одесі продовжив тримання під вартою фігуранта «справи 2 травня» Долженкова

Приморський районний суд Одеси продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці фігуранта справи про масові заворушення 2 травня 2014 року Сергія Долженкова.

Арешт Долженкова продовжений до 12 січня. Питання про запобіжний захід другому фігуранту, росіянину Євгену Мефьодову, суд планує розглянути цього тижня, на засідання з Києва має прибути його адвокат Валентин Рибін.

Громадянина Росії Євгена Мефьодова і українця Сергія Долженкова, яких 18 вересня суд у Чорноморську Одеської області виправдав у «справі 2 травня», того ж дня затримали за новим обвинуваченням (ч. 2 ст. 110 КК України – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)

Суд у Чорноморську визнав невинуватими 19 обвинувачених у справі про події в Одесі 2 травня 2014 року (у частині подій на Грецькій площі) за статтею про «масові заворушення». Суд оголосив вирок 19 проросійським активістам, п’ятеро з яких перебували у СІЗО, це – Сергій Долженков, Сергій Корчинський, Владислав Романюк та громадяни Росії Євген Мефьодов і Максим Сакаулов.

Цей епізод стосується сутичок українських і проросійських активістів зі стріляниною, що сталися на Грецькій площі Одеси 2 травня 2014 року і призвели до загибелі шістьох людей.

Чорноморський суд розглядав «справу 2 травня» з червня 2017 року. Починаючи з осені 2014 року, справу слухали в трьох одеських районних судах. Проте через різні причини, зокрема, відводи, відпустки, лікарняні і процедурні особливості, в Одесі не залишилося суддів, які б могли розглядати «справу 2 травня».

Загалом 2 травня 2014 року під час сутичок у центрі Одеси загинуло 48 людей, також близько 200 були поранені.