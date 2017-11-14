Вінник: робоча група відмовилася від згадки про розрив відносин із Росією у законопроекті щодо Донбасу

У підготовленому до другого читання тексті законопроекту про реінтеграцію Донбасу немає поправки про рекомендацію розірвання дипломатичних відносин з Росією, заявив секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки й оборони, депутат від фракції БПП Іван Вінник. Раніше він пропонував внести таку поправку в документ.

За словами Вінника, робоча група напрацювала проект закону до другого читання, його передали на розгляд депутатським фракціям і групам, а також президентові України.

«Ми консенсусно узгодили, що це – повноваження виключно виконавчої гілки влади. Щоб зберегти чіткий розподіл і незалежність гілок влади ... ми не говоритимемо виконавчій владі, як їй виконувати закон», – сказав він.

За його словами, оскільки в законопроекті виписано, що Росія є країною агресором, то після ухвалення даного закону уряд на його підставі може ухвалити рішення про розірвання відносин із Москвою.

Щодо того, чи формально ця поправка уже відхилена, Вінник заявив, що ще немає рішення комітету з приводу даного законопроекту, відповідне засідання призначене на 15 листопада.

«Комітет ще формально не збирався по поправках, а засідання відбудеться в середу і в нас є узгоджений від комітету і робочої групи текст законопроекту до другого читання, але ж депутати мають право наполягати на цій правці і вона буде спочатку голосуватися на комітету, коли буде таке наполягання, а в подальшому і в сесійній залі», – додав Вінник.

8 листопада Вінник заявляв, що має намір запропонувати в прикінцевих положеннях законопроекту про реінтеграцію Донбасу зобов’язати Кабмін розірвати дипломатичні відносини України з Росії.

Верховна Рада 6 жовтня ухвалила в першому читанні президентський законопроект про особливості державної політики для забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№ 7163). У документі, серед іншого, міститься пункт про визнання Росії державою-агресором. Дії України в регіоні визначаються як стримування і відсіч російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях на підставі статті 51 Статуту ООН, яка визначає право держав на самооборону.

Після анексії Криму і початку бойових дій на Донбасі про необхідність припинення дипломатичних відносин з Росією заявлялось неодноразово.