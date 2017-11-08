Вінник заявляє, що ще не вносив поправки про розрив дипвідносин з Росією

Народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Іван Вінник має намір запропонувати в прикінцевих положеннях законопроекту про реінтеграцію Донбасу розірвати дипломатичні відносини України з Росії. Про це він заявив в коментарі Радіо Свобода.

«Я запропонував у прикінцевих положеннях зобов’язати Кабмін у тримісячний термін з дня набрання чинності цим законом денонсувати, розірвати, відкликати підпис під протоколом про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Росією...після цього дипломатичні відносини будуть розірвані. Це не значить, що ми не зможемо за потреби підтримувати певний обсяг торговельних відносин, що українці не зможуть подорожувати до Росії..», – сказав він.

Депутат уточнив, що відповідну поправку він ще має намір внести до законопроекту.

Водночас у Міністерстві закордонних справ України наразі ці пропозиції не коментують.

Верховна Рада 6 жовтня ухвалила в першому читанні президентський законопроект про особливості державної політики для забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№ 7163). У документі, серед іншого, міститься пункт про визнання Росії державою-агресором. Дії України в регіоні визначаються як стримування і відсіч російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях на підставі статті 51 Статуту ООН, яка визначає право держав на самооборону.

Після анексії Криму і початку бойових дій на Донбасі про необхідність припинення дипломатичних відносин з Росією заявлялось неодноразово.