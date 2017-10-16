Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
16 Жовтень 2017, Київ 19:43
Новини | Політика

Геращенко анонсує поправки до законопроекту про реінтеграцію Донбасу

Ірина Геращенко

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко заявляє, що завтра зареєструє поправки до законопроекту про реінтеграцію тимчасово окупованих територій Донбасу.

«Що я робитиму 17 жовтня? Зареєструю поправки до законопроекту про реінтеграцію, над якими мої юристи разом з громадськими активістами працювали весь минулий тиждень», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Верховна Рада 6 жовтня ухвалила в першому читанні президентський законопроект про особливості державної політики для забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№ 7163). У документі, серед іншого, міститься пункт про визнання Росії державою-агресором.

Найбільше застережень викликала згадка в законодавчому тексті про необхідність першочергового виконання безпекових вимог усіх трьох мінських домовленостей, які наразі перебувають формально поза правовим полем України, хоча й фактично обов’язкові до виконання. Дехто побоювався, що така згадка надасть Мінським угодам силу закону – хоча й без такого визнання Україна зобов’язалася виконати їх.

Метою закону визначено звільнення цих територій і відновлення конституційного ладу на них, захист прав, свобод і законних інтересів громадян України, які постраждали внаслідок російської агресії, зміцнення незалежності, державності, забезпечення єдності і територіальної цілісності української держави.

«Держава Україна не несе відповідальності за протиправні дії Російської Федерації як держави-агресора, її Збройних сил, інших військових формувань та окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», – наголошено в документі.

Дії України в регіоні визначаються як стримування і відсіч російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях на підставі статті 51 Статуту ООН, яка визначає право держав на самооборону.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG