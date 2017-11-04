Луценко: законопроект про реінтеграцію Донбасу в Раді можуть розглянути 14-17 листопада

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявляє, що законопроект про реінтеграцію Донбасу у другому читанні в парламенті можуть розглянути 14-17 листопада. Про це вона заявила в ефірі телеканалу «Інтер».

За її словами, до комітету з питань нацбезпеки надійшли понад 2 тисячі поправок до цього закону.

«На 6 листопада заявлено засідання комітету, де ці поправки будуть розглядатися. Продовження розгляду цього законопроекту і роботи над поправками, напевно, буде і 8 листопада. Думаю, до кінця другого пленарного тижня (14-17 листопада – ред.) він буде винесений в зал, якщо встигнуть народні депутати», – сказала Луценко.

Верховна Рада 6 жовтня ухвалила в першому читанні президентський законопроект про особливості державної політики для забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№ 7163). У документі, серед іншого, міститься пункт про визнання Росії державою-агресором.

Найбільше застережень викликала згадка в законодавчому тексті про необхідність першочергового виконання безпекових вимог усіх трьох мінських домовленостей, які наразі перебувають формально поза правовим полем України, хоча й фактично обов’язкові до виконання. Дехто побоювався, що така згадка надасть Мінським угодам силу закону – хоча й без такого визнання Україна зобов’язалася виконати їх.

Метою закону визначено звільнення цих територій і відновлення конституційного ладу на них, захист прав, свобод і законних інтересів громадян України, які постраждали внаслідок російської агресії, зміцнення незалежності, державності, забезпечення єдності і територіальної цілісності української держави.

«Держава Україна не несе відповідальності за протиправні дії Російської Федерації як держави-агресора, її Збройних сил, інших військових формувань та окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», – наголошено в документі.

Дії України в регіоні визначаються як стримування і відсіч російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях на підставі статті 51 Статуту ООН, яка визначає право держав на самооборону.