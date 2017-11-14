Рада заборонила стерилізацію недієздатної особи без її згоди

Верховна Рада заборонила стерилізацію недієздатної фізичної особи, що зараз може бути проведена за згодою її опікуна.

За схвалення законопроекту №4449 проголосував 231 депутат за мінімально необхідних 226.

Законопроектом пропонується виключити норми, що дозволяють проведення психіатричного огляду особи без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника.

Крім того, госпіталізація в психіатричну установу може здійснюватися на прохання або за усвідомленою письмовою згодою особи.

«Особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною, госпіталізується до закладу з надання психіатричної допомоги добровільно – на її прохання або за її усвідомленою письмовою згодою», – вказується також у документі.

У пояснювальній записці до законопроекту вказується, норми чинного законодавства щодо надання психіатричної допомоги потребують задля приведення у відповідність до міжнародних норм та європейської практики. Зокрема, це стосується положень щодо обмеження свободи осіб, які страждають на психічні розлади.

У червні Конституційний суд визнав неконституційним положенням закону «Про психіатричну допомогу» в частині госпіталізації недієздатної людини в психіатричну установу за бажанням або за згодою його опікуна.