Рада підтримала в другому читанні законопроект про сільську медицину

Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому законопроект про підвищення доступності та якості медичного обслуговування в сільській місцевості (№7117).

За документ проголосували 280 народних депутатів (для ухвалення рішення необхідно 226 голосів). Ініціатор законопроекту – президент України Петро Порошенко.

Документ розширює повноваження органів виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо підвищення рівня медичного обслуговування в сільській місцевості.

У пояснювальній записці до документу йдеться, що основними напрямками розвитку охорони здоров’я в сільській місцевості є максимальне наближення медичного обслуговування до населення, створення умов для проведення в сільській місцевості щорічних виїзних прийомів лікарями-спеціалістами; впровадження сучасних технологій з медичного обслуговування у сільській місцевості, зокрема з використанням засобів телемедицини; розвиток транспортної інфраструктури, створення умов для застосування авіаційних, водних, автомобільних спеціальних санітарних транспортних засобів.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект передбачає низку заходів, спрямованих на забезпечення підготовки і залучення кваліфікованих медичних, а також фармацевтичних працівників.

Також документ пропонує передбачити впровадження сучасних комп'ютерних та телекомунікаційних технологій, а також засобів для забезпечення функціонування електронної системи охорони здоров'я, застосування телемедицини, виписування електронних рецептів, використання дистанційної діагностики.

Рада ухвалила законопроект у першому читанні 19 жовтня.