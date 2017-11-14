Штаб: на Донбасі бойовики 6 разів обстрілювали позиції ЗСУ, поранений військовий

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі підтримувані Росією бойовики 6 разів обстрілювали опорні пункти Збройних сил України, поранений військовий.

Як повідомляє прес-центр штабу, військовому надали невідкладну медичну допомогу, загрози його життю немає.

За даними штабу, на луганському напрямку сепаратисти обстріляли із 82-міліметрових мінометів і озброєння БМП підрозділи українських військових у районі Зайцева, а з 120-міліметрового міномета – біля Новолуганська.

На донецькому напрямку бойовики активно застосовували увесь спектр піхотного озброєння, додають у штабі.

«Під обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї потрапили захисники Широкина, а з гранатометів, озброєння БМП і стрілецької зброї були обстріляні українські позиції поблизу Мар’янки», – йдеться у повідомленні.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі північної околиці Донецька. Луганські сепаратисти з угруповання «ЛНР» заявили, що українська сторона 11 разів порушила режим тиші минулої доби.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.