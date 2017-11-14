У Держкіно повідомили про перемогу українсько-словацького фільму на фестивалі у Франції

Державне агентство України з питань кіно повідомило, що створена за підтримки Держкіно українсько-словацька стрічка режисера Петера Бебʼяка «Межа» перемогла на 18-му Міжнародному кінофестивалі в Аррасі, Франція.

Журі під головуванням Крістіана Каріона присудило в суботу, 12 листопада цьому фільмові «Гран-прі» фестивалю – нагороду «Золотий атлас». Крім того, Молоде журі фестивалю визнало стрічку найкращим фільмом, повідомили в Держкіно 14 листопада.

Всеукраїнський прокат картини «Межа» стартує 16 листопада, мовиться в повідомленні.

Офіційний український трейлер фільму