Який режим будує Порошенко? – Ранковий ефір Радіо Свобода

На кону 40 трильйонів доларів. Чи скористається Україна шансом? Яку систему управління державою вибудовує чинний президент? Медичні коноплі й українські забобони

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: голова Комітету економістів України Андрій Новак і керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній; політолог Андрій Золотарьов і аналітик Громадянської мережі «Опора» Олександр Клюжев; директор ТОВ «ДеснаЛенд» Тереза Терещенко і старший науковий співробітник Національної академії аграрних наук України Андрій Федоренко.