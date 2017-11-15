На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 14 листопада зазнали поранень двоє українських військових, загрози їхньому життю немає, повідомив штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 23 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.

«Майже на кожен обстріл військовослужбовці… відповідали прицільним вогнем», – ідеться в повідомленні.

В угрупованні «ЛНР» заявили про 10 порушень перемир’я з боку українських військових упродовж минулої доби. В угрупованні «ДНР» ще не оприлюднили зведених даних про бойові дії 14 листопада.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.